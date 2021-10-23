«Народ очнулся»: огромную очередь на вакцинацию заметили утром субботы в ТЦ «Галерея»

"Километровая "очередь выстроилась на вакцинацию в "Галерее". Фото: СОЦСЕТИ

Введение системы QR-кодов в Петербурге резко повысило количество желающих сделать себе прививку от коронавируса. Если раньше пункты вакцинации стояли полупустыми, то теперь там ажиотаж. Особенно по выходным. Так, утром субботы жительница Петербурга, пришедшая в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте была поражена огромной очередью на прививку.

- Десять утра, суббота. Огромный шлейф очереди на вакцинацию. Народ очнулся, - говорит она на видео, опубликованном в соцсетях.

Судя по снятым кадрам, в очереди, растянувшейся почти на всю рекреацию этажа, стоит несколько сотен человек. Большинство, естественно, не соблюдает социальную дистанцию.

- В разгар волны собрать людей не вакцинированных вместе. И дистанцию никто из очнувшихся соблюдать не пробовал, - возмущаются в комментариях петербуржцы.

Напомним, что требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест вводится в Петербурге поэтапно с 15 ноября и 1 декабря. При этом, по заверению Комитета по здраовоохранению, в городе достаточно мощностей для ежедневной вакцинации 30 тысяч человек.

- Сегодня в городе на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. В последние месяцы нагрузка на эти пункты была вдвое ниже, - отмечает пресс-служба Комздрава.

Смотреть видеосюжет Огромная очередь на вакцинацию в ТЦ "Галерея" в Петербурге 23 октября 2021

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