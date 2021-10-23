Дрозденко пообещал закрыть МЕГИ, если в Петербурге введут локдаун

МЕГИ могут закрыть на время локдауна в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области могут закрыть обе МЕГИ на время объявленного нерабочим периода с 30 октября по 7 ноября. По крайней мере, это пообещал сделать губернатор Александр Дрозденко, если в Петербурге введут локдаун. Локдаун ввели.

-Если Петербург объявит локдаун, то МЕГИ так же будут закрыты, и соответственно фуд-корты в них. В остальном в области и торговые центры и общепит работать будет, - ответил на вопрос в своем Инстаграме Дрозденко.

Официально это решение пока не оформлено. Но надо заметить, что обновленное постановление Смольный опубликовал только в половину десятого вечера субботы – не самое рабочее время. Вероятно, реакция областной администрации появится позднее.

Напомним, что в Ленобласти также будут работать и детские оздоровительные лагеря на время школьных каникул, частично совпадающих с нерабочими днями. Ждут в регионе и туристов из Петербурга, для них до Выборга даже пустят дополнительные электрички.

- Мы понимаем, что туристы поедут даже просто погулять по Выборгу. Поэтому лучше добавить электричек, чтобы внутри давку не создавать. Работа общественного транспорта не отменяется, как и нахождение на свежем воздухе, - отметил губернатор 47 региона.