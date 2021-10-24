Стало известно о состоянии пострадавших в жестком ДТП с автобусом в Калмыкии, ехавшим в Петербург

Смертельное ДТП в Калмыкии. Фото: СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

Шесть человек погибли в страшном ДТП в Калмыкии, а восемь получили травмы разной степени тяжести. Трагедия произошла в ночь на 24 октября на 245-м км федеральной трассы Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Пассажирский автобус «Неоплан», который ехал из Махачкалы в Петербург, столкнулся с большегрузным автомобилем «Камаз». Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Калмыкии.

- По последним данным, пять человек получили травмы легкой и средней тяжести, двое госпитализированы в Яшкульскую районную больницу (один человек находится в крайне тяжелом состоянии). Еще одного пассажира отправили в Республиканскую больницу им. П.П. Жемчуева, - рассказали в пресс-службе Минздрава Республики Калмыкия.

Напомним, что СК возбудил дело по факту ДТП в Калмыкии.