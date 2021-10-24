413 жителей Петербурга госпитализировали с коронавирусом за минувшие сутки

Более 410 госпитализаций больных с коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

413 жителей Петербурга госпитализировали с COVID-19 за последние сутки, 23 октября, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в новой справке об эпидемиологической ситуации в городе от Смольного. Количество выписанных значительно больше - 504 человека. В реанимации находится 744 пациента, из них 398 подключены к аппарату ИВЛ.

- Всего ковидных больных в Санкт-Петербурге принимают 18 стационаров, из которых три - федерального подчинения, - отмечается в «ковидном» отчете. - Развернуто 9488 коек, из них свободно 36,32%.

37 671 петербуржца числятся на амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями.

Напомним, что почти 3 300 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки.