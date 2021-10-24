Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП в Калмыкии

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о смертельном ДТП в Калмыкии. Фото: СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП с автобусом в Калмыкии. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ужасная трагедия произошла в ночь на 24 октября на автодороге Р-216 «Астрахань – Элиста - Ставрополь», территория Яшкульского района Республики Калмыкия. Там столкнулись пассажирский автобус, который ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург, и грузовик. В результате страшной аварии погибло шесть человек, еще восемь получили травмы разной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 28 человек. Водитель грузовика не пострадал.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу, - отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших.