Врача поликлиники Первого меда, подозреваемого в фиктивной вакцинации, отпустили до суда

Врача, подозреваемого в фиктивной вакцинации, отпустили до суда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в аресте врача общей практики ПСПбГМУ им. Академика Павлова (поликлиника №31 с КДЦ) Раджаба Мирзеханова. Его отпустили до суда. Мужчина подозревается во взяточничестве, связанном с фиктивной схемой вакцинации.

Как рассказали в пресс-службе Объединенных судов, следствие не предоставило доказательств, доказывающих необходимость нахождения Раджаба Мирзеханова под стражей.

- Суд избрал обвиняемому запрет определенных действий. Мирзеханову запрещено находиться за пределами Петербурга, посещать общественные мероприятия, общаться со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми по делу, использовать Интернет и иные средства связи, находиться в зданиях ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова и на расстоянии ближе 5 км к ним, общаться с коллегами, - отметили в учреждении.