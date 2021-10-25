Пожар произошел в административном здании в Калининском районе Петербурга

Пожар в административном здании произошел в Петербурге утром 25 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В административном здании в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение возгорании в доме 59, корпус 3, по Полюстровскому проспекту поступило на пульт экстренной службы в 6:27 часов утра 25 октября 2021 года. Спасатели сразу же выехали на место.

- Пожар произошел в трехэтажном административном здании на втором этаже, - рассказали в МЧС Северной столицы.

В течение часа пожарные боролись с огнем. К 7:25 часам огонь был локализован. Оказалось, что в здании обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. Благо, пострадавших в результате возгорания нет.

На данный момент пожарные продолжат работы, занимаются проливкой места возгорания и проводят проверку, чтобы установить причину начала пожара.

Напомним, что также серьезный пожар разгорелся в Красногвардейском районе. На улице Коммуны загорелся автосервис.