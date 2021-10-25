Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 13:11

Вузы Петербурга сами будут принимать решение о дистанционном обучении на время локдауна

Об этом сообщили в комитете по науке и высшей школе города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вузам Петербурга разрешили самим принимать решение об удаленке на время локдауна

Вузам Петербурга разрешили самим принимать решение об удаленке на время локдауна

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводится локдаун. Однако, как будут работать в этот период высшие учебные заведения города, пока что неизвестно. "Комсомолка" узнала грозит ли студентам удаленка. Об этом изданию рассказали в комитете по науке и высшей школе Северной столицы.

- Сейчас вузы как раз пребывают на этапе формирования собственной политики обучения с учетом нерабочих дней и в целом эпидситуации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, каждый вуз самостоятельно принимает решение о том, вводить дистанционное обучение или нет. К слову, Высшая школа экономики в городе уже объявила об удаленке, которая продлится с 25 октября по 30 декабря.

Добавим, что школьники на время локдауна будут на каникулах, а детские сады будут работать с дежурными группами.