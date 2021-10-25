Вузы Петербурга сами будут принимать решение о дистанционном обучении на время локдауна

Вузам Петербурга разрешили самим принимать решение об удаленке на время локдауна Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года вводится локдаун. Однако, как будут работать в этот период высшие учебные заведения города, пока что неизвестно. "Комсомолка" узнала грозит ли студентам удаленка. Об этом изданию рассказали в комитете по науке и высшей школе Северной столицы.

- Сейчас вузы как раз пребывают на этапе формирования собственной политики обучения с учетом нерабочих дней и в целом эпидситуации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, каждый вуз самостоятельно принимает решение о том, вводить дистанционное обучение или нет. К слову, Высшая школа экономики в городе уже объявила об удаленке, которая продлится с 25 октября по 30 декабря.

Добавим, что школьники на время локдауна будут на каникулах, а детские сады будут работать с дежурными группами.