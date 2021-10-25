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Общество25 октября 2021 13:32

Смольный надеется на снижение пассажиропотока в общественном транспорте во время локдауна в два раза

Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Власти надеются на падение числа пассажиров в транспорте в нерабочие дни.

Власти надеются на падение числа пассажиров в транспорте в нерабочие дни.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Введение нерабочих дней должно прервать цепочку заражаемости коронавирусом в Петербурге. Об этом заявили участники конференции, среди которых были и чиновники Смольного. Локдаун должен привести к снижению контактов среди горожан, в частности меньше людей будут ездить на работу в транспорте.

- Пассажиропоток в общественном транспорте во время локдауна снизится в два раза, - заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будет закрыто почти все, работать смогут только продовольственные магазины и магазины с жизненно-важными товарами, аптеки, автозаправки и зоопарк, но только уличная часть. В театры и музеи можно будет попасть только по QR-кодам.

А глава центра Алмазова академик Шляхто посоветовал петербуржцам провести нерабочие дни вместе с семьей и привиться от коронавируса, если это еще не сделано.