В Петербурге заканчивается вакцина «Спутник Лайт»

В Петербурге горожане активно записываются на вакцинацию и расхватывают вакцины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге подходят к концу запасы вакцины «Спутник Лайт». Об этом «Комсомолке» в понедельник, 25 октября, рассказал информированный источник, близкий к городской системе здравоохранения.

- Неизрасходованных доз остались единицы, - уточнил собеседник издания. – Информации о дополнительных поставках пока нет – решение об отправке вакцины в регионы принимает министерство здравоохранения.

Однако специалисты рекомендуют не ждать, пока в обороте появится какая-то конкретная вакцина, а прививаться тем, что есть в наличии. Ранее, напомним, мы рассказывали об организованном петербургскими учеными независимом исследовании вакцины «Спутник V» - проанализировав динамику заболеваемости среди привитых и непривитых, специалисты установили, что «Спутнику V» вполне можно доверять и вакцинироваться им без опасений за эффект.