«Пчелы против меда»: Смольный не будет ограничивать повышение тарифов на ЗСД

Увеличение прибыли ЗСД выгодно Смольному, а повышать тарифы оператор трассы может практически бесконечно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга не будут «давить» на оператора ЗСД из-за очередного повышения тарифов на проезд по платной трассе. Наоборот, для городского бюджета выгодно, чтобы магистраль зарабатывала больше денег, тогда властям не придется компенсировать недобор прибыли инвестору, что прописано в изначальном концессионном договоре о строительстве ЗСД.

- Смольный компенсирует недополученную прибыль инвестору, так что это будет «пчелы против меда», если власти начнут протестовать. И недовольство автомобилистов тут не поможет. Другой вопрос, что повышение тарифов не означает роста доходов, ведь водители могут отказаться от поездок по ЗСД после подорожания, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт, юрист Александр Холодов.

По его словам, тарифы могут расти практически бесконечно, остановить их может только предел, установленный Министерством транспорта России. Но недавно ведомство само подняло потолок тарифов, поэтому водителям Петербурга придется платить все больше и больше.

- Это обыкновенная жадность. Есть возможность больше заработать и они ею пользуются. Минтранс повысил тарифы и ЗСД будет куда «разогнаться». У них почти монополия на быстрое передвижение между Василеостровским районом, южной и северной частью Петербурга, особенно учитывая ремонт на Биржевом мосту, - отметил эксперт.