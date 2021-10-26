Вакцина «Спутника Лайт», которой достаточно один укол для получения QR-кода, мгновенно оказалась в Петербурге в дефиците

"Спутник Лайт" оказался в дефиците, как самая популярная вакцина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дефицит вакцины «Спутник Лайт», о котором накануне писала «Комсомольская правда», подтвердился не только в общедоступных прививочных пунктах, но и в платных клиниках. На недостаток популярного препарата жалуются сами горожане. При этом запасов других вакцин в городе хватает.

- Двухкомпонентных вакцин в пунктах вакцинации в Петербурге предостаточно, тут и «КовиВак», и «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», а вот однокомпонентный «Спутник Лайт» в поликлиниках на данный момент найти не удалось, - пишет «Мойка 78».

Корреспонденты издания обзвонили и несколько частных клиник, где прививку от коронавируса сделают за сумму от 2500 до 3000 рублей. Причем сам укол, как и требуют власти, бесплатный, а деньги надо отдать за медосмотр перед вакцинацией. Но и тут «Лайта» не нашлось.

Когда в город придет новая партия однокомпонентной вакцины, пока неизвестно.

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