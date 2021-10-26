Суд обязал ТСЖ закрасить портрет Хармса на фасаде дома в Петербурге

Суд постановил уничтожить портрет Хармса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дзержинский районный суд Петербурга постановил уничтожить граффити с портретом писателя Даниила Хармса. Рисунок с фасада дома на улице Маяковского, 11, потребовала стереть администрация Центрального района.

- Дзержинский районный суд вынес решение по иску администрации Центрального района Санкт-Петербурга к ТСЖ «Маяковского 11». Суд обязал ТСЖ в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить несанкционированные надписи и рисунки с лицевого фасада дома, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что портрет Хармса появился на фасаде здания в 2016 году. На граффити неоднократно жаловались «обиженные» горожане, а весной 2021 года был подан иск о приведении фасада в нормативное состояние. Активисты из числа жильцов пытались отстоять рисунок.

В поддержку портрета Хармса в эфире Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) высказался и вице-губернатор Борис Пиотровский, однако это не стало доводом для суда.

Теперь у защитников граффити есть 10 дней для того, чтобы оспорить решение суда.