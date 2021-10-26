Жители Балтийской жемчужины на юго-западе Петербурга остались без отопления до ночи 27 октября

Юго-запад Петербурга остался частично без тепла почти на два дня. Фото: google.com/maps

Жители Балтийской жемчужины, что находится на юго-западе Петербурга, остались без горячей воды и отопления до самого конца среды, 26 октября. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК». Оказалось, виной всему слабый участок на магистральной теплосети, обнаруженный у дома №34 на проспекте Героев. Теплоэнергетики специально дождались, когда в городе потеплеет, чтобы начать ремонт. Напомним, в Северной столице сейчас отголоски бабьего лета с температурой до +9 градусов.

- Слабый участок обнаружили с помощью превентивной акустической диагностики. Это помогло предотвратить дефект на магистральной сети в Красносельском районе, – пояснили «КП-Петербург» в ГУП «ТЭК». – По состоянию на 20:20 26 октября, бригада ведет земляные работы и определяется с объемом ремонта.

Добавим, что теплоснабжение ограничили в 32 жилых домах квартала. На ремонт уйдет примерно 30 часов. Однако сотрудники предприятия постараются быстрее вернуть тепло в квартиры петербуржцев.