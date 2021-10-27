Сбор подписей за референдум о создании надземного метро начался в Ленобласти

В Ленобласти начался сбор подписей за референдум о надземном метро / Фото: Новое Метро Петербурга - надземное

Во Всеволожском районе Ленинградской области начался сбор подписей за референдум о надземном метро. Его организовали инициаторы проекта, который предлагают построить эстакадный метрополитен, который соединит область с Петербургом. Об этом организаторы рассказали 27 октября 2021 года.

- Сторонникам строительства частного надземного легкого метро предлагают зарегистрироваться на сайте Нового метро Всеволожского района. После набора 10 тысяч подписчиков инициаторы планируют подать официальную заявку на проведение референдума, - рассказали организаторы.

В случае, если референдум состоится, то на нем уже будут спрашивать жителей района о том, хотят ли они появление частного надземного легкого метро.

Напомним, что по проекту это 20 линий эстакадного метро. Линии надземки должны будут связать между собой Сертолово, Осиновую Рощу, Парнас, Бугры и Мурино.