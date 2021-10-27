Мытный двор в Петербурге отремонтируют за 400 млн рублей

Здание Мытного двора в Петербурге отремонтируют за 400 млн рублей / Фото: Авито

Мытный двор в центре Санкт-Петербурга собираются отремонтировать и отдать под коммерческие помещения. Реконструкцией проекта занимается ООО "Охта Групп", которая приобрела здание на торгах за 170,1 миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 27 октября 2021 года.

- На данный момент здание находится в ветхом состоянии. Долгое время оно было заброшено и не использовалось, - рассказали в пресс-службе компании.

В скором времени планируется начать разработку новой концепции для Мытного двора. Так как здание относится к объекта культурного наследия, все ремонтные работы будут проводиться с учетом этого статуса.

Здание было построено еще в 18-м веке. В начале 19-го перестроено. Позже рядом с ним был разбит сад. Само здание построено в классическом стиле и на данный момент находится в аварийном состоянии.