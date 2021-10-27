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Общество27 октября 2021 20:09

В Смольном рассказали, что грозит тем, кого поймают с поддельными QR-кодами

Нерадивые граждане могут попасть сразу под три уголовные статьи
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Смольный рассказал, что грозит тем петербуржцам, кто ухитриться достать поддельный QR-код.

Смольный рассказал, что грозит тем петербуржцам, кто ухитриться достать поддельный QR-код.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Граждане с поддельным QR-кодом или медицинским отводом рискуют попасть сразу под три уголовные статьи. Об этом в среду, 27 октября, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

- Технических это статья 227 «Подделка документов», статья 290 «Получение взятки» и статья 291 «Дача взятки», - констатировал вице-губернатор. – Максимальная ответственность, которую они предусматривают – два года, двенадцать лет и два года соответственно. Поэтому если человек, пытаясь пройти в ресторан, театр или иное общественное учреждение по поддельным документам, проверяющие вполне могут вызвать полицию.

Напомним: режим QR-кодов в Петербурге заработает уже с субботы, 30 октября. Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, как будет жить город на протяжении следующих семи дней. В частности, мы сообщали, что проверка QR-кодов на входе в какое-либо учреждение потребует также и дополнительной проверки паспорта.

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