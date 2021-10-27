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Общество27 октября 2021 23:55

В Петербурге объявили конкурсы на вывоз мусора из шести районов за 1,4 млрд рублей

Контракты заключат на один год
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ищут подрядчиков по вывозу мусора из шести районов.

В Петербурге ищут подрядчиков по вывозу мусора из шести районов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Невский экологический оператор» опубликовал два конкурса на сайте госзакупок по поиску подрядчика, который бы занялся вывозом мусора из шести районов города. Каждый контракт заключат сроком на один год.

Первый лот оценили в 540,6 млн рублей, там твердые коммунальные отходы нужно убрать из не самых больших районов: Курортного, Петродворцового и Кронштадта. Второй конкурс подороже и престижнее – его стоимость в 855,6 млн рублей. Судя по документации, речь о вывозе мусора из Пушкинского и Колпинского районов, а также и части Невского.

- Срок окончания подачи заявок назначен на 12 ноября 2021 года, - отмечается в госзакупках.

Ранее «Комсомолка» опубликовала адреса новых мусороперерабатывающих заводов в Петербурге и Ленобласти.