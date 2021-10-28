Отопление вернулось в дома Балтийской жемчужины на юго-западе Петербурга

В дома на юго-западе Петербурга вернули отопление и горячую воду. Фото: СОЦСЕТИ

Отопление и горячая вода вернулись в дома Балтийской жемчужины, квартала на юго-западе Петербурга. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК». Напомним, ранее тепло пропало в 32 жилых домах. Все из-за планового ремонта магистральной сети, где обнаружили слабый участок. Теплоэнергетики специально дождались повышения температуры в городе, чтобы приступить к сложному ремонту, поскольку трубопровод большого диаметра в 1 тысячу мм. В итоге заменить пришлось 1,5 метра сети.

- Рабочие восстановили параметры циркуляции для запитки 32 домов до границ балансовой принадлежности. Работы выполнены в нормативные сроки. В 12:00, 27 октября, на проспекте Героев, 34 начались сварочные работы. Они были завершены к 17:30, после чего началось заполнение трубопровода теплоносителем, а затем стартовало подключение абонентов, - отметили «КП-Петербург» в ГУП «ТЭК».

Добавим, что на ремонт ушло 1,5 дня. Работы закончили в срок. Утро четверга, 28 октября, жители района точно встретят в прогретых квартирах.