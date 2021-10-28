Смольный предупредил об уголовной отвественности за подделку QR-кодов

Жителей Петербурга предупредили об уголовной ответственности за подделку QR-кода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смольном предупредили жителей Санкт-Петербурга о том, что за подделку QR-кодов может грозить уголовная ответственность. Об этом вечером 27 октября 2021 года заявил вице-губернатор Борис Пиотровский во время онлайн-совещания о предстоящем локдауне. Он пояснил, что под статью могут попасть те, кто покупает, использует и продает поддельные сертификаты о вакцинации.

- Такие действия могут быть квалифицированы статьями: подделка документов, дача взятки, за которые полагается до двух лет тюрьмы, а также получение взятки - до 12 лет заключения. Вот чем рискуют граждане, связываясь с поддельными медицинскими документами, - рассказал вице-губернатор.

Кроме того, горожанам, которые не надевают маски в общественных местах или нарушают режим самоизоляции грозят штрафы в 4 тысячи рублей, за повторное нарушение наказание будет увеличено до 5 тысяч рублей.