Власти Петербурга рассказали, кому грозят штрафы во время локдауна

В Петербурге грозят штрафы нарушителям "ковидных" правил во время локдауна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном рассказали, как будут наказывать тех, кто нарушает меры безопасности по коронавирусу во время нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. Напомним, в городе в это время будет локдаун, посещать разрешат только жизненно необходимые места вроде продовольственных магазинов, аптек и пунктов вакцинации. По информации «Невских новостей», нарушителям правил грозят реальные штрафы.

- Проступки, за которые неумолимо последуют штрафы, закон относит к нарушениям требований, «направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности». Горожанам, не надевшим в общественных местах маски или нарушившим режим самоизоляции, грозит санкция в 4 тысячи рублей, при повторном нарушении сумму увеличат до 5 тысяч, - пишет издание.

Штрафы грозят и горе-предпринимателям, до 300 тысяч рублей, а должностным лицам – до 40 тысяч. А за поддельные QR-коды и вовсе может наступить уголовная ответственность.

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