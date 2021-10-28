«Вы многое для нас сделали. Спасибо»: Дукалис пришел проститься с режиссером «Улиц разбитых фонарей»

Сергей Селин приехал проститься с режиссером Александром Рогожкиным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Актер Сергей Селин, известный по исполнению роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», приехал проститься с кинорежиссером Александром Рогожкиным, который умер 23 октября на 73-м году жизни. Похороны автора кинохитов «Особенности национальной охоты», «Убойная сила» и других, проходят на Богословском кладбище Петербурга.

- Актер не мог не произнести текст, написанный им (Рогожкиным, - прим.ред.). Это был настолько правильный русский язык, что по-другому было нельзя. Мы многому у него научились, - сказал на выйдя к микрофону Сергей Селин. И попрощался с режиссером: - Вы много для нас сделали. Спасибо!

Кроме Селина, на траурную церемонию приехали многие известные петербургские артисты, в том числе Семен Стругачев - Лева Соловейчик из «Национальной охоты», Александр Половцев - Соловец из «Улиц разбитых фонарей», Андрей Федорцов -Вася Рогов из «Убойной силы» и многие другие. Всего на Богословском кладбище собралось несколько десятков человек, в том числе родные покойного.

Напомним, что причиной смерти кинорежиссера Александра Рогожкина стала тяжелая и продолжительная болезнь.