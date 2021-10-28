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Экономика28 октября 2021 17:29

Петербург потратит 330 млн рублей на содержание мостов и набережных зимой

Информацию об этом опубликовали на портале государственных закупок
Никита НЕСТЕРОВ
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«Мостотрест» 28 октября приступил к поиску подрядчика, который будет очищать мосты, набережные зимой 2022 года.

«Мостотрест» 28 октября приступил к поиску подрядчика, который будет очищать мосты, набережные зимой 2022 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Мостотрест» 28 октября приступил к поиску подрядчика, который будет очищать мосты, набережные, спуски от надели и снега с 2022 года и с наступлением холодов уже следующей зимой. Организация опубликовала десять государственных закупок на работы в разных районах города.

- Подрядчик должен будет следить за чистотой перил, ограждений, дорожных знаков и лестниц. Также в обязанности войдут вывоз мусора и содержание урн. Подрядчик должен располагать собственной техникой, оборудованной системной ГЛОНАСС, - сообщается в документе, размещенном на официальном сейте Госзакупок.

Суммарная стоимость работ при сложении максимальной стоимости десяти контрактов оценивается примерно в 330 миллионов рублей.

Ранее мы писали, когда в Петербурге планируют завершить развод мостов.