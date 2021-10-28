Суд Петербурга отпустил из-под ареста модель Лилию Судакову, зарезавшую мужа

Суд освободил из СИЗО Лилию Судакову (слева). Фото: СОЦСЕТИ

Суд Петербурга отпустил из-под ареста фотомодель Лилию Судакову, которая в декабре 2020 года зарезала своего мужа. По словам свидетелей, конфликт произошел из-за того, что мужчины был пьян и начал избивать жену. Та отмахнулась ножом, которым резала овощи на салат. Удар пришелся в сердце.

- Свидетель рассказал, что услышал крики на кухне: вышел и видит, что Сергей (муж Лилии - прим.ред.) бьет дочку по ногам, вцепился ей в волосы, он просто драл ей волосы. Дочка его отталкивает, просит идти спать. Сосед в итоге их разнял и снова лег у себя в комнату. Потом Сергей снова пошел на кухню, - рассказала «КП-Петербург» мать девушки.

Следствие предъявило фотомодели обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». По ней девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Лилию Судакову отправили в СИЗО, но теперь освободили.

- Суд отпустил Лилию Судакову из-под ареста, - сообщила «КП-Петербург» адвокат Ирина Скурту. - Сейчас она переведена под домашний арест.

Суд посчитал, что Лилия Судакова не окажет влияния на следствие, находясь в своей квартире. Ей запрещено общаться с участниками процесса и использовать средства связи.

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