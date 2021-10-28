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Здоровье28 октября 2021 19:35

Смольный продлил ограничения в Петербурге с 8 ноября после локдауна

В частности, различные заведения будут работать только до 23:00
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу с 8 ноября 2021 года.

В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу с 8 ноября 2021 года.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продлили ограничения по коронавирусу с 8 ноября, то есть после локдауна. Соответствующие изменения в главное «ковидное» постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. Во-первых, в городе разрешат работать различным заведениям исключительно до 23:00. В список входит много чего: общепит, цирки, концертные залы, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки, аттракционы, а также выставки, конференции, форумы и праздничные мероприятия.

Во-вторых, работодателям рекомендовано перевести на удаленку тех сотрудников, кто старше 60 лет и не привился, а также имеющих хронические заболевания. Кроме этого Смольный призывает работодателям давать два дня отдыха с сохранением зарплаты рабочим в день прививки или после нее.

Но и это не все. Невакцинированным жителям старше 60 лет рекомендуют как можно реже покидать дом и выходить на улицу только в магазин продуктов, аптеку или на выгул домашних животных.

- Также при посещении мероприятий и организаций, где нужно предъявлять QR-код (за исключением домов отдыха), в случае наличия медотвода необходимо помимо справки о медотводе предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три календарных дня до предъявления, - отмечает пресс-служба Смольного.