Картину "Мария и Елисавета с младенцами Иисусом и Иоанном" 18 века продают в Петербурге на 1 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают картину 18-го века "Мария и Елисавета с младенцами Иисусом и Иоанном". Заявленная стоимость полотна 1,25 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений 28 октября 2021 года.

- Это оригинал из частной коллекции. Находится в музейном состоянии, - рассказал продавец.

Однако автор картины неизвестен. Как рассказал "КП-Петербург" продавец, подписи на полотне нет, а атрибуцию, то есть установление авторства, он не делал. Но если бы на картине была подпись, то цена ее сразу же повысилась до 1 миллиона евро.

У картины есть документы, позволяющие вывоз и демонстрацию полотна за границей в любой точке мира.

Напомним, что также в Петербурге продают рисунок Сальвадора Дали. За изображение Дона Кихота продавец просит 650 миллионов рублей.