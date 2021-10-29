Метеоролог объяснил появление кроваво-красного заката в Петербурге

Багровый закат разлился над Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Непривычно яркий багровый закат, который наблюдали жители и гости Северной столицы в пятницу, 29 октября – не более чем красивая причуда природы. Об этом «КП-Петербург» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Никаких перемен в погоде оно нам не сулит, - рассказал специалист. – Погода резко меняться не будет, сохранится такой же аномально теплой - +10, +11 градусов днем. Ночных заморозков мы тоже не ожидаем – в ночные часы температура будет колебаться в районе +4, +6 градусов. Ветер тоже усиливаться не будет. Скорее всего, просто ненадолго разошлись тучи, и нам довелось увидеть кусочек чистого неба.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, какой будет погода в Петербурге в последние дни октября и в начале ноября. Если вкратце – в городе сохранится аномальное тепло, так что не спешите доставать с антресолей теплые зимние вещи.