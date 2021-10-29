Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов России по футболу

Дзюба стал лучшим бомбардиром за всю истории чемпионатов России. Фото: ФК "Зенит"

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Форвард «Зенита» официально оформил рекорд во время домашней игры с «Динамо» в рамках 13-го тура РПЛ. Дзюба забил 144-й мяч на 69-й минуте матча. Его тут же поздравили партнеры по команде. Прежний рекорд, 143 мяча, принадлежал Олегу Веретенникову, грозе 90-х.

Сам Артем еще недавно признавался, что для него подобные рекорды – большая радость. Напомним, в начале октября Дзюба забил сотый мяч за петербургский клуб.

- Тьфу-тьфу-тьфу, спасибо Господу. Я очень люблю футбол, искренне отдаюсь, поэтому, наверное, мне в чем-то возвращается. Это очень круто, я этим безумно горжусь. Внутри очень тепло и большая радость, когда-нибудь пущу скупую слезу, потому что проделал большой путь. И спасибо огромное партнерам, - цитируют Дзюбу в пресс-службе «Зенита».

Если смотреть на игровую карьеру Дзюбы, то можно сделать вывод, что себя он сделал сам, пройдя огонь, воду и медные трубы чемпионатов России. Артем выступал как за аутсайдеров («Томь», «Ростов», тульский «Арсенал»), так и лидеров («Спартак», «Зенит»). Хотя по сей день страна разделяется на тех, кто любит форварда всем сердцем за шутки, самоотдачу и доброту, а также тех, кто ругает его за интимный скандал, громкие высказывания по отношению к тренерам и уход из «Спартака».

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