«Недолго музыка играла»: Траволаторы на «Беговой» остановили в первый день работы после двухлетнего простоя

Траволаторы на "Беговой" дали слабину из-за монетки. Фото: Петр КИБЕР

Траволаторы на станции метро «Беговая» в Петербурге остановились в первый же день работы после двухлетнего простоя. Об этом рассказал читатель «Комсомолки». Напомним, метрополитен устал ждать действий от обанкротившегося «Метростроя» и оживил механизмы за свой счет.

- Недолго музыка играла. Траволаторы запустили, но они жутко скрипели. Люди катались, как на аттракционе. А потом все остановили, непонятно, что случилось, - сообщил «КП-Петербург» житель Приморского района Петр.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу подземки. Там заверили, что проблему оперативно решили.

- Фейковая информация. Траволаторы в одном наклоне метрополитен отремонтировал сам, и сейчас запустили в тестовом режиме. Проводится отладка. А остановка была из-за попадания монеты в нижнюю гребенку, - отметили в метрополитене.