Зайцы-беляки в Ленинградском зоопарке начали готовиться к зиме

Увидеть зайцев вживую в ближайшее время не получится - зоопарк будет закрыт во время локдауна до 7 ноября. Фото: instagram.com/spbzoopark

А вот теперь, похоже, официально: зима близко. В Ленинградском зоопарке к холодам начали готовиться зайцы-беляки – у них началась осенняя линька. Удивительными фотографиями «пестрых»зайцев зоопарк поделился в воскресенье, 31 октября, в своем Instagram.

- Осень — пора линьки для наших зайцев, - говорится в подписи к фото. - Сейчас они на очень красивой стадии, когда мех двуцветный.

Так что, похоже, пора и нам понемногу утепляться – холода не за горами. Ну а что касается самих зайцев, то увидеть их вживую в ближайшее время никому, кроме сотрудников зоопарка, не удастся – с 30 октября он, как и большинство других досуговых заведений и учреждений города, закрылся на «мини-локдаун». Работать в закрытом режиме зоопарк будет до 7 ноября – если, конечно, власти не решат карантин продлить. Об этом и о том, как город будет работать всю ближайшую неделю, мы уже не раз писали.