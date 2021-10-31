Модель, снявшаяся в трусах на фоне Исаакиевского собора, попросила прощения

Фотография справа стала для модели роковой. Фото: instagram.com/vftdy

В Петербурге в воскресенье, 31 октября, начался судебный процесс над Ириной Волковой – инста-блогером и моделью. Несколько дней назад она буквально взорвала общественностью провокационной фотографией: на ней Ирина сидит, оголив ягодицы, на фоне Исаакиевского собора. На Волкову завели уголовное дело. В ходе слушания по избранию меры пресечения она извинилась за свой поступок.

- Я извиняюсь за то, что сделала такие фотографии, тем самым оскорбив чувства верующих людей, - заявила Волкова. - Заигралась немного в инста-блогера, делала фотографии без ума. Так вышло. Над всем уже подумала, все будет уделано, и больше такого не будет.

В настоящий момент суд настаивает на мере пресечения в виде домашнего ареста и ограничении права выполнять определенные действия, какие именно – пока не решено. Сама Ирина Волкова сказала, что возражений по этому поводу не имеет.

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