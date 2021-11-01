В Мурино почти полностью снесли автовокзал «Северный», но рабочие исчезли

Недоразобранный автовокзал в Мурино ждет своего последнего часа. Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Рабочие, занимающиеся сносом автовокзала «Северный» в Мурино, вышли на финишную прямую. Сотрудники «КП-Петербург», живущие в городе-спутнике Северной столицы, сообщают, что от здания остался один стальной каркас.

- Старый автовокзал практически все, стоит один «скелет». Работы еще на день-два, - сообщают сотрудники «Комсомолки».

Правда, при этом самих рабочих нигде не видно, а место ничем не огорожено - ни забора, ни охраны. Разобранные стеновые панели лежат стопкой, а люди ходят мимо, чуть ли не через сами остатки вокзала.

Напомним, что решение о сносе принял суд, так как постройка была признана незаконной. Демонтировать здание должны были еще в середине октября, но работы шли медленно.

При этом местные власти понимают, что автовокзал в Мурино нужен, поэтому собираются строить новый. Скорее всего он появится в составе крупного транспортно-пересадочного узла «Девяткино».

Правда, пока точных сроков строительства нового автовокзала никто не называет. Только планы по его созданию собираются утвердить в мае следующего.