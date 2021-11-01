Роспотребнадзор опроверг признание иностранных QR-кодов у туристов в Ленобласти

В областные музеи с иностранным QR-кодом нельзя, но можно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опровергло согласование использования иностранных QR-кодов при походах в театры и музеи, о чем ранее заявила пресс-служба областного правительства.

- 1 ноября на совещании с органами исполнительной власти был заслушан вопрос о возможном допуске посетителей, привитых вакцинами иностранного производства в музеи, расположенные на территории Ленинградской области. Никаких изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируется. Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами не разрешен и не согласовывался с руководителем Управления, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В пресс-службе областного правительства отреагировали на заявление ведомства, отметив, что о «признании» иностранных вакцин речь не идет, а было сделано исключение на время нерабочих дней.

- Речь идет о том, что наши музеи посещают туристы из других стран с иностранными вакцинами. Мы сегодня обсудили, что будем их принимать. Пока таких случаев в Ленинградской области буквально несколько, - приводит слова главы Комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя сайт администрации.

Как одновременный запрет и разрешения соотносятся между собой, в пресс-службе не пояснили.