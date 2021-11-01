QR-коды иностранных прививок от коронавируса будут признавать в Ленобласти

В Ленобласти будут принимать и иностранные QR-коды, но не везде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Ленинградской области решили признавать QR-коды прививок, полученных при вакцинации от коронавируса иностранными препаратами. Об этом чиновники договорились с региональном управлением Роспотребнадзора. Но попасть с таким кодом можно будет лишь в определенные места.

- Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от covid-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленинградской области Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что с 30 октября QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты потребуются в 47 регионе для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню. В театры или музеи пустят с теми еж документами или медицинским отводом от прививки.

Ограничения с введением кодов также касаются заведений общепита и заселения в гостиницы.

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Позднее Роспотребнадзор опроверг признание иностранных QR-кодов у туристов в Ленобласти, а региональном правительства заявили об «исключении» на время нерабочих дней по 7 ноября.

- Мы субъект федерации не можем признавать или не признавать иностранную вакцину в России. Была единичная группа иностранных туристов и ее решили пустить. Это исключение на время нерабочих дней до 7 ноября, - сообщили в пресс-службе областной администрации «КП-Петербург».