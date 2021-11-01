Комздрав Петербурга заявил о слабой эффективности розыгрышей как стимула к вакцинации

Комздрав Петербурга порассуждал, что эффективнее для ускорения темпов вакцинации - розыгрыши или QR-коды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил о том, что розыгрыши автомобилей и квартир, проводимые в Москве, малоэффективны для ускорения вакцинации. По словам чиновника, в Северной столице гораздо больше пользы принесло введение QR-кодов для допуска в общественные места. Сейчас ежесуточно в городе вакцинируют по 25 тысяч человек, но темпы можно увеличить в идеале до 40 тысяч инъекций в день.

- Какая-то часть населения идет вакцинироваться после объявления о розыгрыше 100 тысяч рублей во всей России. Если взять опыт Москвы, это розыгрыш квартиры, автомобилей. По оценкам, это добавило всего лишь 4% людей. Звучит мысль, что если придет иностранная вакцина, то и она добавит тоже совсем немного процентов, - сообщил Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что Смольный намерен привить 80% населения Петербурга для достижения коллективного иммунитета. Пока что до этой отметки не хватает еще 23 процентов вакцинированных.