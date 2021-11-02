Пострадавшие в смертельном ДТП с маршруткой в Петербурге хотят компенсации за тяжелые травмы

Пострадавшие в смертельном ДТП с маршруткой в Петербурге объединились и требуют компенсации. Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавшие в смертельном ДТП маршрутки и легковушки на юго-западе Петербурга объединились и требуют компенсации от перевозчика. Об этом «Комсомолке» рассказала одна из травмированных пассажирок Елена. Напомним, жесткая авария произошла поздним вечером 21 октября. По данным полиции, водитель легкового «Фольксвагена» вылетел на встречную полосу Петергофского шоссе и лоб в лоб столкнулся с маршрутным автобусом №343. В происшествии погиб владелец иномарки. В маршрутке травмы получили девять человек, их госпитализировали.

«КП-Петербург» связалась с пострадавшей пассажиркой Еленой. 55-летняя женщина вторую неделю обездвижена, лежит в больничной палате – у нее был открытый перелом берцовой кости и другие травмы. В тот вечер она ехала домой вместе с 30-летней дочерью, которая сейчас ходит только на костылях из-за поврежденных коленей.

- Мы хотим объединиться и получить какую-нибудь страховку, компенсацию, потому что огромные деньги идут на лечение сейчас. Вторая цель – предотвратить экстремальное вождение водителей маршруток. Буквально молились, чтобы живыми доехать! – рассказывает Елена «Комсомолке».

Женщина не в курсе расследования по факту ДТП, но уверена, что вина лежит не только на водителе встречного «Фольксвагена».

- Да, он был на встречке, но очень долгое время. То есть наш водитель маршрутки не оценил ситуацию. Резко вырулил в левую полосу в правом ряду и столкнулся с легковушкой. Внимание его было рассеяно. Приятель его рядом сидел, кроме этого водитель на телефон отвлекался постоянно, - говорит пострадавшая пассажирка.

Как известно из открытых источников, маршрутка №343 принадлежит перевозчику ООО «Оникс». Добавим, что пострадавшая Елена ищет друг пассажиров, получивших травмы в ДТП. Связаться с ней можно по номеру +79319707601 или через Instagram-аккаунт ее дочери Анастасии.