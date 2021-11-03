Мальчик упал на пути на станции метро "Площадь Мужества" в Петербурге

Мальчик упал на пути в петербургском метро Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, кто упал на рельсы станции метро "Площадь Мужества" в Санкт-Петербурге днем во вторник, 2 ноября 2021 года, из-за чего было остановлено движение по красной ветке. Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Ребенок оказался на путях и подняться обратно на платформу не смог. В этот момент приближался поезд, который резко затормозить перед мальчиком не стал, в результате чего школьник оказался между 3 и 4 вагонами, - рассказал источник.

Силами сотрудников метро и полиции мальчика достали с путей, после чего его сразу же госпитализировали в детскую больницу. Ребенок был в тяжелом состоянии. У него диагностировали множество травм головы, в том числе вдавленный перелом затылочной кости. На данный момент подросток находится в реанимации.