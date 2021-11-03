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Общество3 ноября 2021 16:45

Новые квитанции с услугами ЖКХ, радио и ТВ получат около 30 тысяч жителей Петербурга

В счета также включат оплату доступа в интернет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Около 15 тысяч петербуржцев начнут платить за услуги ЖКХ по новым квитанциям.

Около 15 тысяч петербуржцев начнут платить за услуги ЖКХ по новым квитанциям.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже с ноября десятки тысяч жителей Петербурга будут получать новые квитанции Петроэлектросбыта, в которых кроме электричества и взносов по капремонту появятся строчки за услуги ЖКХ, радиосвязь, кабельное ТВ и интернет. Сколько всего человек затронет нововведение, «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе Единого информационно-расчетного центра Петроэлектросбыта (ЕИРЦ).

- За электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения и так далее будут платить около 14 тысяч абонентов управляющей компании «ЖКС №1 Кировского района», 600 абонентов УК «ЖилКомплекс» и 210 человек, квартиры которых обслуживает УК «НеваСпецСервис», - сообщили в ЕИРЦ.

Кроме того, в Петроэлектросбыт переводятся все 19 тысяч «живых» лицевых счетов ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», оплачивающих доступ к проводной радиоточке.

Еще 931 абонент ООО «КТВ» из Петергофа будет платить за кабельное телевидение и интернет.

То есть общее количество новых квитанций превысит 30 тысяч человек.