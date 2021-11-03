В Петербурге могут продлить нерабочие дни с 8 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном активно обсуждают идею продлить нерабочие дни в Петербурге с 8 ноября. Окончательного решения пока не принято, о чем сообщил «Комсомолке» источник, близкий к власти. По планам Смольного, общепит и непродовольственные магазины все-таки следует открыть, но с допуском внутрь с QR-кодом.

Что касается самих нерабочих дней, то их могут ввести только для бюджетников и государственных служащих. А горожанам старше 60 лет по-прежнему хотят рекомендовать работать исключительно удаленно.

- Пока что ситуация развивается не самым благополучным образом. Поэтому с очень высокой долей вероятности придется задействовать именно такой сценарий (продолжение нерабочих дней – Прим. Ред.), - сообщил источник «КП-Петербург».