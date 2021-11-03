Число госпитализаций в главную детскую больницу Петербурга выросло за октябрь

В главной детской больнице Петербурга выросло число госпитализаций. Фото: vk.com/filatovhospital

Количество госпитализаций в Детскую больницу №5 имени Филатова выросло за октябрь 2021 года в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. В сентябре в медучреждение доставили 2 055 больных детей, из которых с коронавирусом были 206. В октябре число госпитализаций юных пациентов с ОРВИ выросло до 2 476. При этом COVID-19 подтвердился у 330 детей.

- В 84% случаев коронавирусная инфекция у детей протекает с респираторными проявлениями, в 15% случаев – с пневмонией. В 1% случаев развивается ковид-индуцированный мультисистемный воспалительный синдром. В 3-4% случаев требуется лечение в условиях отделения реанимации. ИВЛ нужна была менее чем в 1% случаев, - отметили в комздраве.

Добавим, что в главной инфекционной детской больнице Северной столицы развернули 362 койки для пациентов с ковидом. По данным на начало ноября, свободно 71 место. Кроме этого больных детей принимает Педиатрический университет.