В Петербурге потратят 40 млн рублей на внедрение оплаты за проезд в транспорте по QR-коду

В Петербурге введут электронную оплату проезда в общественном транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделил 39,8 млн рублей на создание системы по оплате проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода, то есть электронным способом с помощью смартфона и других умных гаджетов. Об этом говорится в соответствующем конкурсе на сайте госзакупок. Ноу-хау внедрят в 2022 году. Аукцион проведут уже 11 ноября. Заказчиком выступает городское предприятие «Организатор перевозок».

Пример чека с QR-кодом. Фото: "Организатор перевозок"

- Количество обрабатываемых транзакций реализации и гашения проездного билета с QR-кодом должно составлять не менее 400 тысяч транзакций в сутки. Количество подключенного оборудования точек реализации ПБ ШК – не менее 10 тысяч, - сообщается в техническом задании конкурса.

Однако конкретного примера того, как будет проходить электронная оплата проезда, пока не предоставляют. Ясно, что для этого пригодятся возможности социального общественного транспорта, а не маршруток, которые постепенно канут в Лету с апреля 2022 года.