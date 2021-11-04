Водители фур, разбивших светофоры в тоннеле дамбы Петербурга на 24 млн рублей, скрылись от полиции

Водители грузовиков, которые сломали оборудование в тоннеле дамбы, скрылись, бросив машины / Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

Водители фур, которые разбили автомобилями светофоры и оборудование в тоннеле дамбы Санкт-Петербурга, сбежали, бросив автомобили. Об этом 4 ноября 2021 года сообщили в дирекции защитны сооружений города.

- Водители скрылись. Работают правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе дамбы.

Машины водители бросили. Сейчас грузовики заблокированы у Кронштадтского морского завода.

Напомним, что инцидент произошел накануне вечером. Служба безопасности дамбы остановила перед въездом в тоннель два огромных грузовика. После изменения стало понятно, что они не проходят по габаритам - в дамбу могут въезжать автомобили не выше 4,5 метров. Водителей попросили дождаться сотрудников ДПС, однако те проигнорировали требование и въехали в тоннель. В результате машины снести светофоры и оборудование стоимостью 24 миллионов рублей. Сейчас водителей разыскивают.