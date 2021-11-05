В Смольном не согласовали траты на установку мемориала в память о погибших на Синае

Власти не будут тратить деньги на доработку памятника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга отказались тратить дополнительные средства на мемориал в память пассажиров и членов экипажа рейса 9268, погибших авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Об этом заявили в общественном фонде, созданном родными жертв трагедии.

- Не могут, так не смогут, что я могу сказать. Хотя речь об этом шла еще к пятой годовщине. Но раз я не могу доказать, то и говорить ничего не буду. Пусть это будет на совести людей, которые обещали и не сдержали свои обещания, - заявила «Невским новостям» председатель фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова.

Причиной недовольства родных стал отказ Смольного выделять дополнительные деньги на «доработку» уже существующего мемориала на Серафимовском кладбище. Родные жертв катастрофы хотели дополнить ее, однако власти города посчитали, что существующего памятника уже достаточно.

Напомним, что самолет, летевший с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Петербург разбился над Синаем 31 октября 2015 года. Тогда погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа. В России произошедшее считают терактом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять лет с авиакатастрофы над Синайским полуостровом: «Время просто оголило нашу боль»

Семьи 224 погибших продолжают скорбеть. Расследование теракта на борту самолета A321, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, продолжается (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять лет с авиакатастрофы над Синайским полуостровом: «Время просто оголило нашу боль»

Семьи 224 погибших продолжают скорбеть. Расследование теракта на борту самолета A321, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, продолжается (подробности)