Власти Петербурга пообещали найти деньги на мемориал погибшим в авиакатастрофе над Синаем

Смольный пообещал найти деньги на мемориал жертвам трагедии над Синаем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга пообещал найти деньги на установку полноценного мемориала в память погибших в авиакатастрофе над Синаским полуостровом. Жертвами трагедии, которая произошла 31 октября 2015 года, стали 224 человека, в том числе 25 детей. Большая часть из них была жителями города на Неве. О проблемах с финансированием создания памятника заявили родные погибших.

- К сожалению, представители фонда обратились с просьбой уже после того, как бюджет Петербурга на 2021 год был спланирован. В ближайшее время будут найдены внебюджетные средства. Мы изыщем возможность поддержать проект, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

В администрации подчеркивают, что власти города оказывали помощь близким всех погибших, независимо от места из проживания. А первый памятник - «Сложенные крылья» - был установлен на Серафимовском кладбище во вторую годовщину трагедии за резервного фонда правительства Петербурга. Тогда на это потратили более двух миллионов рублей. Полноценный мемориал будет стоить еще 3,5 миллиона.