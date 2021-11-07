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Происшествия7 ноября 2021 10:57

В Петербурге ищут грабителя, который угрожал кассиру банка пистолетом

Сотрудница сумела отпугнуть злоумышленника громким криком
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Поисками преступника занимается полиция.

Поисками преступника занимается полиция.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге полиция объявила в розыск грабителя, который угрожал оружием сотруднику банка на Лиговском проспекте. 6 ноября 2021 года мужчина в медицинской маске зашел в помещение обменного пункта, требуя денег. В руках у злоумышленника был предмет, похожий на пистолет.

Спугнуть грабителя смог кассир, которая закричала и нажала «тревожную кнопку», а тот вскоре сбежал.

После происшествия завели уголовное дело, преступника ищут. Ориентировку на подозреваемого уже разослали во все отделения полиции Петербурга, сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Приметы преступника: восточный тип лица, глаза узкие, рост 170-175 см, одет в черную куртку, серая шапка.