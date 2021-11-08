Видео с места гибели двух молодых парней в ДТП на Приморском шоссе появилось в соцсетях

Два молодых парня погибли на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео о места ДТП под Петербургом, где поздним вечером 7 ноября насмерть разбились двое молодых парней. «Ниссан Лаурель» на котором они мчали по Приморскому шоссе, вылетел с дороги и врезался в бетонную опору освещения.

- 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь от поселка Лисий Нос в сторону поселка Ольгино, совершил съезд на обочину с последующим наездом на столб электроосвещения. В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир иномарки от полученных повреждений скончались на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, машину «разорвало» на части. Однако крышу автомобилю срезали спасатели, чтобы достать пострадавших. И водитель и пассажир были еще живы, однако оба скончались на месте ДТП в машинах скорой помощи.

По факту смертельной аварии проводится проверка.