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Авто8 ноября 2021 19:23

197 машин эвакуировали после жалоб о неправильно припаркованных машинах в Петербурге

Всего горожане оставили более 200 сообщений о нарушениях правил стоянки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Более 200 жалоб на неправильную парковку оставили жители Петербурга.

Более 200 жалоб на неправильную парковку оставили жители Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги по жалобам жителей города на неправильную парковку. Только за октябрь в ведомство поступило более 200 обращений, поступивших через специальную форму Комитета по транспорту.

- Указанные в обращениях адреса были учтены в работе парковочной инспекции. На основании поступивших заявок было эвакуировано 197 транспортных средств, 34 протокола об административных правонарушениях было составлено на месте, - сообщает пресс-служба комитета.

Ну а всего за прошлый месяц сотрудники ведомства отправили на штрафстоянки 7844 автомобиля и составили 1179 протоколов о нарушении правил парковки на месте.

Напомним, что с 29 июня за соблюдением правильности стоянки автомобилей следит не ГИБДД, а профильный комитет Смольного.