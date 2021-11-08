197 машин эвакуировали после жалоб о неправильно припаркованных машинах в Петербурге

Более 200 жалоб на неправильную парковку оставили жители Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги по жалобам жителей города на неправильную парковку. Только за октябрь в ведомство поступило более 200 обращений, поступивших через специальную форму Комитета по транспорту.

- Указанные в обращениях адреса были учтены в работе парковочной инспекции. На основании поступивших заявок было эвакуировано 197 транспортных средств, 34 протокола об административных правонарушениях было составлено на месте, - сообщает пресс-служба комитета.

Ну а всего за прошлый месяц сотрудники ведомства отправили на штрафстоянки 7844 автомобиля и составили 1179 протоколов о нарушении правил парковки на месте.

Напомним, что с 29 июня за соблюдением правильности стоянки автомобилей следит не ГИБДД, а профильный комитет Смольного.