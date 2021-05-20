В Смольном рассказали, как в Петербурге с июля будут штрафовать за неправильную парковку

В Петербурге летом 2021 начнут по-новому штрафовать за неправильную парковку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 июля 2021 года в Петербурге будут по-новому штрафовать за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Именно с этого месяца полномочия на составление протоколов и эвакуацию машин переходят от ГИБДД к Смольному. Теперь следить за нарушителями будут сотрудники Комитета по транспорту – им выдадут униформу, жетоны и камеры. Об этом рассказал в четверг, 20 мая, председатель Комитета Кирилл Поляков.

– В приоритете – наведение порядка на улично-дорожной сети, где неправильная парковка, например, мешает движению общественного транспорта, уборке города, – сообщил Кирилл Поляков.

Кроме того, таким образом в городе планируют навести порядок и в зоне платной парковки. Система, которая была введена в 2015 году, работала неидеально. Многие петербуржцы нагло не оплачивали эти места, при этом и не получая штрафа в 3 тысячи рублей – из-за несовершенства в законодательстве. Если коротко: протоколы выписывали чиновники, но они не имели право получать данные нарушителей из баз МВД. Так что штрафы по сути спускались с рук. В итоге город потерял на зоне платной парковки больше миллиарда рублей. В конце прошлого года между МВД и правительством Петербурга было подписано соглашение о передаче полномочий штрафовать водителей и эвакуировать авто. Вступят в силу они как раз с 29 июня.

По сути, порядок наказания за нарушение не изменится. Но теперь в городе заработают четыре пункта, где нерадивым водителям будут оформлять протоколы. Расположатся они в разных частях города – в центре, на юге, востоке и севере.

– В целом порядок остается прежним – если эвакуировали автомобиль, владелец звонит по номеру 112 – приезжает в один из четырех офисов, получает протокол и документ, который позволяет забрать авто со штрафстоянки, – добавляет глава Комитета по транспорту.

Фиксировать нарушения будут стационарные камеры фото- и видео-фиксации, а также пешие инспекторы. В зоне платной парковки проверять ситуацию будут каждые 15 минут с помощью системы «Паркон».

КОНКРЕТНО

Адреса, где откроются четыре отдела Комитета по транспорту:

8-я советская улица, д.31/27

Пр. Ветеранов, д.131

Синявинская ул., д.3

Пр. Просвещения, д.54.

Куда звонить, если эвакуировали машину:

112

СПб ГУП «Центр экономической безопасности»: 680–33–32 и 680–33–33

Штраф за нарушение – 3 тысяч рублей (оплатить нужно в течение 60 дней после вступления в силу постановления).

Стоимость перемещения машины на штрафстоянку – 3 тысяч рублей (оплатить можно в момент получения авто).

КСТАТИ

Средства от штрафов за неправильную парковку и стоянку будут поступать в бюджет города. Однако, как подчеркнули в Комитете по транспорту, статья это нецелевая, так что заранее сказать, куда именно направят эти средства, нельзя – это решение примут в рамках чтения бюджета.