Геподрядчика систем безопасности «Газпром Арены» объявили в международный розыск

По делу о мошенничестве объявлен в розыск генподрядчик систем безопасности "Газпром Арены". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет России объявил в международный розыск учредителя и единственного владельца охранной фирмы ООО «Группа компаний «Охрана» Алексея Кобыщу. Его компания должна была разработать и поставить систему безопасности для «Газпром Арены».

- По делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлен в международный розыск генподрядчик систем безопасности на «Газпром Арене» Кобыща Алексей Юрьевич. Следствие потребует для него заочного ареста, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Избирать меру пресечения для подозреваемого будут в Басманном суде Москвы.

Напомним, что ранее по уголовному делу «Газпром Арены» 5,5 лет лишения свободы получил бывший губернатор Петербурга Марат Оганесян.