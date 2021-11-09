Петербург может встретить Новый год без снега

Такой погоды в Северной столице может и не случиться до самого января. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима заскочила в Северную столицу ненадолго. Уже совсем скоро у нас начнутся температурные качели, которые могут продлиться до самого конца года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

- Снег у нас может появиться только к концу ноября, - констатировал ученый. – И то он будет непостоянным, скоро растет – и такие качели, когда то холодно, то тепло, могут продлиться довольно долго. Есть вероятность, что стабильного снежного покрова не будет до самого нового года. Потом он, правда, установится.

Напомним: ранее «Комсомолка рассказывала о том, что в Петербург после ранних ноябрьских заморозков придет потепление до +7 градусов. Оно задержится на несколько дней, а затем его снова сменят холода.